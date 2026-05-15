Комитет министров Совета Европы 15 мая одобрил ключевое решение о создании специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Спецтрибунал для Путина

Речь идет об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета трибунала, который будет определять административные и управленческие принципы его работы.

Сейчас смотрят

Решение поддержали 37 государств. В МИД подчеркнули, что это уже третий учредительный документ в процедуре создания спецтрибунала.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что принятое решение фактически стало точкой невозврата, после которой специальный трибунал стал юридической реальностью.

Во время выступления министр упомянул о массированном российском ударе по Киеву 14 мая, в результате которого погибли 24 человека, среди них трое детей. По словам Сибиги, создание трибунала должно стать ответом международного сообщества на преступление агрессии России.

— Сегодня исторический день. Мы творим историю. Так же, как Нюрнбергский трибунал 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны, — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД также заявил, что к ответственности необходимо привлечь не только кремлевского диктатора Владимира Путина, но и других представителей российского военно-политического руководства, в частности секретаря Совбеза Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерала Виктора Золотова, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, помощника Путина Николая Патрушева и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Сегодня все они получили свой билет в Гаагу, — сказал глава МИД Украины.

По словам Сибиги, инфраструктура механизма ответственности будет состоять из специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и реестра убытков.

В МИД отметили, что к Расширенному частичному соглашению смогут присоединиться не только государства-члены Совета Европы, но и третьи страны. Ожидается, что в дальнейшем будет определено местонахождение трибунала в Гааге и сформирован первый руководящий комитет.

Напомним, 25 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Источник : МИД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.