Комитет Совета Евросоюза поддержал решение, которое поможет беженцам из Украины производить обмен гривны на территории стран-членов ЕС.

О деталях проинформировали в пресс-службе Совета ЕС.

– Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривны в валюту стран-членов, принимающих людей, которые спасаются от войны в Украине, — отмечается в сообщении.

Цель этого решения состоит в оказании поддержки украинским беженцам, испытывающим трудности с обменом валюты в Евросоюзе.

Так, из-за полномасштабного вторжения войск РФ Национальный банк Украины был вынужден ограничить обмен гривны на иностранную валюту и так защитить валютные резервы нашей страны. Это повлияло на возможность обменивать гривну за границей. В частности, банки в странах ЕС часто не желали обменивать гривну из-за валютных рисков.

Предложение Совета ЕС состоит в том, чтобы создать для украинских беженцев одинаковые условия конвертации гривны в местную валюту независимо от страны, в которой они находятся. Такой шаг должен предотвратить возможные спекуляции на рынке.

Согласно рекомендации Совета ЕС:

• Государствам-членам Евросоюза предлагается создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривны на одинаковых условиях по всей территории ЕС.

• Схемы позволят беженцам из Украины, в том числе и детям, обменивать до 10 тыс. грн (около 310 евро) на одного человека.

• Обмен будет производиться без дополнительных комиссий и по официальному курсу Национального банка Украины.

• Такая схема будет действовать не менее трех месяцев.

Чтобы эта рекомендация вступила в силу, Совет ЕС должен письменно ее утвердить. Это ориентировочно произойдет до 19 апреля 2022 года.

Стоит отметить, что рекомендация Совета ЕС не является обязательством, поэтому каждое государство Евросоюза будет самостоятельно решать вопрос о внедрении схем по обмену гривны (в соответствии с национальной ситуацией).

Как уточнили в Совете ЕС, ряд стран Евросоюза уже ввели национальные механизмы в этих целях.

В сообщении отмечается, что с началом полномасштабного российского вторжения в Украину более 4 млн украинских беженцев прибыли в ЕС, спасаясь от войны.

Недавно в Евросоюзе решили ввести бесплатный роуминг для украинских беженцев. Соответствующее заявление подписали 24 мобильных оператора Евросоюза и 3 украинских мобильных оператора.

Источник: Совет ЕС