Украинский политик Виктор Медведчук, ставший кумом президента России Владимира Путина в 2004 году, фигурировал в американском расследовании о вмешательстве России в выборы президента США из-за связей с Полом Манафортом.

По данным издания The New York Times, олигарх, обвиняемый в государственной измене и бежавший из-под домашнего ареста, был украинским политиком с потенциальными сведениями о вмешательстве Российской Федерации в выборы в США. Сам Медведчук несколько лет отрицал свою причастность.

В 2004 году Виктор Медведчук предложил президенту РФ стать крестным отцом своей дочери, став доверенным лицом главы Кремля. К тому же Медведчук был клиентом политического консультанта и бывшего адвоката Пола Манафорта.

Издание утверждает, что Медведчук связан с российским вмешательством в выборы в США из-за связей с Манафортом. Однако он не играл главной роли в отчете специального прокурора или в двух федеральных процессах над Манафортом.

В Украине олигарха обвиняют в государственной измене и еще по нескольким статьям действующего Уголовного кодекса. В издании утверждают, что Медведчук связан с финансовыми и политическими интригами вокруг операций Москвы с целью влияния на политику в иностранных государствах.

До того как Манафорт стал главой президентской кампании в США Дональда Трампа в 2016 году, в течение 10 лет работал консультантом для украинских политиков, имеющих связи с Российской Федерацией.