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Жителям окруженных войсками РФ городов Украины грозит голодная смерть – ООН

Юля Захарченко редактор ленты
Жителям окруженных войсками РФ городов Украины грозит голодная смерть – ООН

В ООН призвали обеспечить беспрепятственный доступ к мирным жителям Украины, находящимся в городах, оккупированных российскими войсками. Отсутствие предоставления гуманитарной помощи является самым большим препятствием для спасения украинцев, находящихся в разрушенных населенных пунктах.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, жителям окруженных вражеской армией городов может грозить голодная смерть. В частности, в Мариуполе заканчиваются последние запасы еды и воды.

— Мы призываем предоставить нам необходимый доступ, чтобы связаться с людьми в находящихся в осаде городах. Люди страдают и умирают от голода, – заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли.

Российские войска окружили Мариуполь более двух недель назад, до города не может доехать гуманитарная помощь. Николаев также остается недоступен из-за активных боевых действий. В ООН выразили обеспокоенность из-за еще нескольких городов на востоке Украины.

На этой неделе Всемирная продовольственная операция ООН расширила гуманитарную помощь в разрушенных городах – Буче, Гостомеле, Бородянке и Ирпене под Киевом. Руководитель ВПП Дэвид Бизли на свои глаза увидел разрушения в Буче, которые оставили после себя российские войска.

– Я шокирован. Ужас войны здесь очень заметен. Я с ужасом думаю, что пережили эти люди. Но я вижу надежду. Я вижу, что община работает для очистки и восстановления городов. Мы должны поддерживать этот процесс, – сказал глава ВВП ООН.

Сейчас ВПП предоставила продовольственную помощь 1,4 млн человек в Украине. В ООН подчеркнули, что ключевая задача — получить доступ для предоставления гуманитарной помощи в Мариуполь и другие оккупированные города Украины.

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Источник: ВПП ООН

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Фото: Getty Images

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