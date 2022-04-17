Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций ЕС против РФ, который может включать ограничения в отношении российского Сбербанка и механизмы нефтяного эмбарго против Москвы.

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованной 17 апреля.

— Мы изучаем (введение санкций, — Ред.) против банковского сектора России, особенно против Сбербанка, доля которого составляет 37 процентов этого сектора… А также вопросы, связанные с энергетикой, — сказала она.

По ее словам, ЕК разрабатывает разумные механизмы, чтобы эмбарго на российскую нефть также могло быть включено в следующий этап санкций.

Глава Еврокомиссии встала на защиту правительства Германии от обвинений в том, что ФРГ тормозит введение ограничений против России.

По ее словам, Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов, а Евросоюз еще никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас, сказала она.

Урсула фон дер Ляйен считает, что введенные санкции против Кремля уже имеют свой эффект.

– Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику, – сказала она.

Она добавила, что экспорт в Россию упал на 70 процентов, а валовой внутренний продукт РФ снизится на 11 процентов. По ее мнению, дефолт в России – вопрос времени.

– Этой войной Путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В начале апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером посетили Киевскую область, где после ухода российских войск были обнаружены многочисленные тела мирных жителей.