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Факты / Мир / Мировые новости

Глава Еврокомиссии назвала содержание шестого пакета санкций против РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций ЕС против РФ, который может включать ограничения в отношении российского Сбербанка и механизмы нефтяного эмбарго против Москвы.

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованной 17 апреля.

— Мы изучаем (введение санкций, — Ред.) против банковского сектора России, особенно против Сбербанка, доля которого составляет 37 процентов этого сектора… А также вопросы, связанные с энергетикой, — сказала она.

По ее словам, ЕК разрабатывает разумные механизмы, чтобы эмбарго на российскую нефть также могло быть включено в следующий этап санкций.

Глава Еврокомиссии встала на защиту правительства Германии от обвинений в том, что ФРГ тормозит введение ограничений против России.

По ее словам, Германия согласилась на все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов, а Евросоюз еще никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас, сказала она.

Урсула фон дер Ляйен считает, что введенные санкции против Кремля уже имеют свой эффект.

– Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику, – сказала она.

Она добавила, что экспорт в Россию упал на 70 процентов, а валовой внутренний продукт РФ снизится на 11 процентов. По ее мнению, дефолт в России – вопрос времени.

– Этой войной Путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В начале апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером посетили Киевскую область, где после ухода российских войск были обнаружены многочисленные тела мирных жителей.

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Источник: Bild

Фото: Getty Images

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