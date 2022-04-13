Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Мир

Санкции против РФ: украинские и международные эксперты финализируют план

Анастасия Гевко редактор ленты
Санкции против РФ: украинские и международные эксперты финализируют план

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что украинские и международные эксперты финализируют план по дальнейшим санкциям против Российской Федерации за войну, которую она развязала против Украины.

– Относительно санкций. На заседании группы украинских и международных экспертов мы финализуем план действий. К обсуждению привлечен лично президент Зеленский, – сообщил Ермак у себя в соцсетях 13 апреля.

Он уточнил, что среди деталей, которые он уже может раскрыть – полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России.

Глава ОП пообещал, что со временем сможет рассказать больше информации.

Читайте
Задержание Медведчука и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 49-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка