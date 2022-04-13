Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что украинские и международные эксперты финализируют план по дальнейшим санкциям против Российской Федерации за войну, которую она развязала против Украины.

– Относительно санкций. На заседании группы украинских и международных экспертов мы финализуем план действий. К обсуждению привлечен лично президент Зеленский, – сообщил Ермак у себя в соцсетях 13 апреля.

Он уточнил, что среди деталей, которые он уже может раскрыть – полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России.

Глава ОП пообещал, что со временем сможет рассказать больше информации.