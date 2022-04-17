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Папа Римский осудил войну России против Украины на пасхальной мессе

Илья Нежигай редактор ленты
Папа Римський Франциск

Папа Римский Франциск осудил жестокость войны России против Украины во время субботней пасхальной мессы в Ватикане.

На мессе присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который был задержан российскими военными в марте, а впоследствии освобожден в рамках обмена пленными.

Свою проповедь понтифик читал сидя. Он отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев.

– В этой тьме, которую вы переживаете, господин мэр (Иван Федоров, – Ред.), тьме войны и жестокости, мы все молимся; мы молимся с вами и за вас в эту ночь. Мы молимся о многих страдающих. Мы можем только предложить вам нашу близость, нашу молитву и сказать: “Мужитесь! Мы с вами!”, — сказал в своем обращении к городскому председателю Мелитополя Папа Франциск.

Итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре заменил Папу как главного священнослужителя на службе, в ходе которой пасхальная процессия прошла почти в полной темноте. Сам Франциск не смог возглавить богослужение, вероятно, из-за обострения седалищного нерва, сопровождающегося сильной болью в ногах, однако Франциск присутствовал на мессе: он сидел перед базиликой в ​​большом белом кресле и встал только во время чтения Евангелия.

В конце проповеди он сказал: “Христос воскрес!” на украинском.

В пасхальное воскресенье, важнейший день в христианском литургическом календаре, Папа должен совершить мессу на площади Святого Петра в Ватикане, а затем выступить с посланием Urbi et Orbi (К городу и миру) и благословением.

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Источник: Vatican News

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Фото: Depositphotos

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