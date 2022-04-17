Папа Римский Франциск осудил жестокость войны России против Украины во время субботней пасхальной мессы в Ватикане.

На мессе присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который был задержан российскими военными в марте, а впоследствии освобожден в рамках обмена пленными.

Свою проповедь понтифик читал сидя. Он отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев.

– В этой тьме, которую вы переживаете, господин мэр (Иван Федоров, – Ред.), тьме войны и жестокости, мы все молимся; мы молимся с вами и за вас в эту ночь. Мы молимся о многих страдающих. Мы можем только предложить вам нашу близость, нашу молитву и сказать: “Мужитесь! Мы с вами!”, — сказал в своем обращении к городскому председателю Мелитополя Папа Франциск.

Итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре заменил Папу как главного священнослужителя на службе, в ходе которой пасхальная процессия прошла почти в полной темноте. Сам Франциск не смог возглавить богослужение, вероятно, из-за обострения седалищного нерва, сопровождающегося сильной болью в ногах, однако Франциск присутствовал на мессе: он сидел перед базиликой в ​​большом белом кресле и встал только во время чтения Евангелия.

В конце проповеди он сказал: “Христос воскрес!” на украинском.

В пасхальное воскресенье, важнейший день в христианском литургическом календаре, Папа должен совершить мессу на площади Святого Петра в Ватикане, а затем выступить с посланием Urbi et Orbi (К городу и миру) и благословением.

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Источник: Vatican News