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Факты / Мир / Мировые новости

Путин предстанет перед выбором: чем может завершиться война в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Зеленський і Путін

Следующие четыре недели станут решающими для конечного результата полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Ключевые действия двух стран окажут влияние на десятилетия вперед, считают высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена.

По их мнению, США должны предоставить Украине больше нового оружия, особенно дальнобойную артиллерию и противоартиллерийские радары, чтобы не допустить нового продвижения России на украинском Донбассе.

– Следующий этап войны будет критически важным. Эскалация боевых действий на Донбассе и всех районах, пострадавших от вооруженного конфликта, вызывает наибольшее беспокойство, – сказал президент Международного комитета Красного Креста Питер Маурер, посетивший Украину в марте.

Чиновники убеждены, что когда украинские военные остановят продвижение страны-агрессора на Донбассе, тогда президент РФ Владимир Путин предстанет перед суровым выбором: дать больше боевых возможностей для продолжения российской агрессии, которая может затянуться на годы, или провести серьезный диалог на мирных переговорах.

По мнению представителей администрации США, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию в РФ и является политически рискованным для российского лидера.

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Источник: NYT

Фото: Офис президента, Depositphotos

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