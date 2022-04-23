В Мариуполе РФ могла применять слезоточивый газ с химвеществами — Карпентер

Во время штурма Мариуполя оккупанты могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

— Сейчас мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать разные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, — заявил он.

Как сообщил Карпентер, слезоточивый газ был использован с целью ослабить и вывести из строя украинских бойцов и гражданских в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя.

По его словам, такой сценарий беспокоит американскую сторону уже длительное время, и о нем США неоднократно предупреждали мир.

— Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине, — добавил он.

Глава миссии США в ОБСЕ указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ была передана в соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальных, региональных и/или международных судов или трибуналов.