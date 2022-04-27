Европа ищет механизм конфискации активов РФ в пользу Украины – FT

Еврокомиссия изучает юридические возможности для конфискации активов РФ, подвергшихся санкциям, чтобы передать на восстановление разрушенной армией страны-агрессора инфраструктуры Украины, пишет издание Financial Times.

Самый большой поклонник этой идеи – Польша. Там считают: поскольку Россия начала войну – она должна заплатить, а для компенсации подойдет имущество подпавших под санкции российских олигархов и замороженные активы ЦБ России.

– Я считаю, нужно политическое решение о том, что мы хотим двигаться в этом направлении, что мы хотим конфисковать эти активы навсегда. Как это должно быть сделано – здесь мы открыты для дискуссий, – заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

Однако в ЕС существуют серьезные юридические барьеры для конфискации активов, если речь не идет об уголовных делах. Европейские юристы опасаются, что упрощение этой процедуры поставит под угрозу саму концепцию прав собственности.

– Все знают, что это будет достаточно опасный путь, если власти начнут произвольно забирать активы, однако очевидно, что и активы олигархов, и резервы российского ЦБ могут быть полезны для восстановления Украины и предоставления ей гуманитарной помощи, – считает эксперт Hudson Institute Нейт Сибли.

Поэтому, по его словам, в Брюсселе рассматривается возможность конфискации активов частных лиц, пытающихся избежать санкций. Одновременно это возможно только в странах ЕС, где уклонение от санкций является уголовным преступлением.

Ярким примером может стать Италия, где были заморожены яхты и виллы россиян на общую сумму свыше €1 млрд. Там действуют строгие законы борьбы с мафией, которые могут стать моделью для конфискации и продажи активов российских олигархов.

В частности, итальянские власти имеют право конфисковать активы людей, которые причастны к организованной преступности и являются социально опасными. Учитывая это, закон можно применить к российским бизнесменам, которые провоцировали возникновение конфликта или непосредственно выигрывали от него.

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Пока же, по словам юристов, россияне могут оспорить санкции, то есть сохраняется возможность размораживания их активов.

Европа сейчас обсуждает шестой пакет санкций против России, включающий удар по российскому энергетическому рынку.