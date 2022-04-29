Великобритания направит в Украину экспертов по военным преступлениям — CNN

Великобритания направит в Украину группу экспертов по военным преступлениям, чтобы помочь расследовать жестокие убийства украинцев российскими военными.

На следующей неделе группа экспертов прибудет в Польшу, чтобы встретиться с украинским правительством, международными партнерами, неправительственными организациями и беженцами.

Цель визита экспертной группы — помочь собрать доказательства военных преступлений, которые совершили российские солдаты на территории Украины.

После сообщений о насиловании женщин и детей, в группу решили привлечь и экспертов по вопросам сексуального насилия.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также сообщила, что в пятницу приедет в Гаагу, чтобы встретиться с председателем Международного уголовного суда (МУС), судьей Петром Гофманским.

Трасс также будет работать со своим голландским коллегой Вопке Хекстра во время своего визита, чтобы совместно привлечь Россию к ответственности.

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— Россия внесла в Украину варварство и совершила подлые зверства, в том числе против женщин, — говорится в заявлении Трасс.

Трасс добавляет, что британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь к ответственности режим Путина.