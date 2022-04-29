Украина может получить $300 млрд в следующем году: Малюська о деньгах Центробанка РФ

Сумма в $300 млрд в Центральном банке Российской Федерации, сейчас замороженная на американских счетах, вызывает заинтересованность украинцев, потому что теоретически все эти деньги можно было бы конфисковать в пользу нашего государства. Эти средства можно направить на восстановление украинской экономики, но пока что не решено, как это можно сделать.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, есть ли разработанный механизм для легальной конфискации средств, принадлежащих российским физическим или юридическим лицам.

– Здесь есть два блока проблем. Это, собственно, что делать со средствами физических и юридических лиц, потому что на поверхности ключевая преграда – это их право собственности и возможность обжалования в судах по отъему такого имущества. Чтобы его отобрать, необходим судебный механизм, над которым сейчас работают отдельные государства, наши партнеры, в частности, США. Пока сейчас есть только механизм блокировки. Механизма отнятия нет, но мы ожидаем, что будет представлен законопроект в Конгресс, где этот вопрос урегулируется. Но будет проблема в том, чтобы доказывать связь конкретного олигарха или его активов с политикой, политическими фигурами внутри Российской Федерации.

По его мнению, другой блок основывается на активах страны-агрессора и Центрального банка России. Речь идет о более чем $0,5 трлн, которые можно направить на восстановление и развитие украинской экономики.

— Есть другой блок – он более интересный. Это активы самой Российской Федерации, Центробанка РФ и так называемого Фонда Благополучия. Речь идет о более чем $0,5 трлн, размещенных как в США, так и странах Европейского Союза, Великобритании и других странах. Сумма огромная, и там один собственник, делающий нашу задачу (отъем) технически немного проще. Имущество частных лиц защищает право собственности, а Россию защищает так называемый иммунитет средств РФ. У нас есть видение, как эти средства отнять, несмотря на суверенный иммунитет. По нашим оценкам и прогнозам, на 99% это может быть сделано в соответствии с международным договором. Разработка, концепция и презентация нашим западным партнерам будут проходить в ближайшие дни. Месседж очевиден – западные страны должны помогать Украине не средствами налогоплательщиков, а деньгами Российской Федерации. Это очевидно.