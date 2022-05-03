Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил сообщение об отказе от российского природного газа.

Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

Так, глава правительства выступил на мероприятии по официальному старту строительства плавучего терминала хранения и газификации СПГ в Александруполисе. В церемонии также приняли участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Кирил Петков и премьер Республики Северная Македония Димитар Ковачевский.

— Проект в Александруполисе — это новые энергетические ворота и маяк, который посылает двойной сигнал: мы скоро сможем избавиться от газа, поступающего из российских источников, и наши страны будут играть общую роль в новой энергетической карте, — подчеркнул премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По его словам, греческие станции СПГ способны покрыть потребности страны, а также заменить значительную часть российского газа.

— Недавний газовый шантаж Москвы делает сотрудничество не только необходимым, но и безотлагательным, — добавил Мицотакис.

Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что следует продемонстрировать европейский суверенитет и добиться энергетической независимости.

Президент Сербии в свою очередь подчеркнул, что сначала был весьма скептичен относительно проекта строительства плавучей станции хранения сжиженного природного газа.

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— Но теперь я хочу сказать, что я благодарен. Потому что с помощью этого проекта мы сможем получить значительные объемы газа, — отметил Вучич.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом.