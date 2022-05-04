Президент США Джо Байден назвал войну России против Украины поворотным моментом истории, который происходит раз в 6-8 поколений.

Об этом он заявил во время своего визита на завод компании Lockheed Martin в штате Алабама, производящий системы вооружений, среди которых, в частности, противотанковые ракеты Джавелин.

— Мы видим в новостях каждый день эти зверства и военные преступления, совершаемые российскими войсками в Украине под управлением Владимира Путина. Это, конечно, ужасно. Мы видим чрезвычайную храбрость украинских бойцов, защищающих свою страну от всего. И это не только воины. Это не только солдаты, не только военные. Это люди на улицах, простые люди, которые там остались. Пять миллионов покинули страну, но многие остались. Женщины, не только мужчины, но и женщины, борются за свою страну, – заявил Джо Байден.

Он добавил, что разговаривал в котором лидер Китая Си Цзиньпинь был убежден, что автократические режимы смогут победить в XXI веке, потому что демократии не выдержат, поскольку им приходится постоянно согласовывать решение коллективно.

— Это не шутка, он так считает, потому что для демократии нужен консенсус, которого трудно достичь. Поэтому, как он думает, демократии будут изуродованы. Но так не будет, – сказал президент США.

Джо Байден выступил перед рабочими, рассказал о помощи в сфере безопасности, которую его администрация предоставляет Украине, и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в предоставлении этой помощи.

Глава Белого дома отметил ту особую, по его словам, роль, которую играют в борьбе Украины с Россией американцы, в том числе мужчины и женщины, работающие на заводе в Алабаме.

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– Одна из главных причин, по которым они (украинцы, – Ред.) могут продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России – это то, что их спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами. Только США переправили Украине 5,5 тыс. Джавелинов, – сказал Джо Байден.

Он напомнил, что многие годы тому назад, производя оружие и технику, США помогли защитить свободу и суверенитет Европы. То же, по его словам, происходит и сейчас.

Президент США сообщил, что завод, на котором работают около 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Джавелин.