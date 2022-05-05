Япония замораживает активы еще 140 российских граждан и расширяет запрет на экспорт, включая российские военные компании.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время рабочего визита в Лондон.

По словам главы японского правительства, полномасштабное вторжение России в Украину и российская агрессия должны иметь последствия. Он отметил, что это проблема не только Европы.

— Завтра Украина может стать Восточной Азией, — ответил Кисида на вопрос, есть ли параллели между российской агрессией в Европе и намерениями Китая доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кисида добавил, что Япония и ее союзники “никогда не должны претерпевать одностороннюю попытку изменить статус-кво путем применения силы в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии”.

12 апреля Кабинет министров Японии поддержал введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры предусматривают замораживание активов 398 россиян, в том числе дочерей Владимира Путина и супруги главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Правительство Японии также поддержало запрет на импорт 38 товаров, в том числе водки и других спиртных напитков, электрооборудования и пиломатериалов с 19 апреля.

Related video

19 апреля Министерство обороны Японии приняло решение предоставить Украине дроны, а также костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты.