Чешский Сенат признал действия российских войск геноцидом украинского народа

Чешский Сенат признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.

— В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС, — сообщил посол.

Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

— Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно – проявление геноцида против украинского народа, – говорится в принятом постановлении.

Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо! pic.twitter.com/YdMVWAEdgr — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 11, 2022

Сейчас смотрят