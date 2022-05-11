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Чешский Сенат признал действия российских войск геноцидом украинского народа

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Чешский Сенат признал действия российских войск геноцидом украинского народа

Чешский Сенат признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.

— В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС, — сообщил посол.

Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

— Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно – проявление геноцида против украинского народа, – говорится в принятом постановлении.

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