Если пакет санкций против РФ будет принят без эмбарго на нефть, единство ЕС разрушится — Кулеба

Если шестой пакет санкции Европейского Союза против страны-агрессора Российской Федерации будет принят без эмбарго на нефть РФ, тогда единство ЕС разрушится только из-за позиции одного государства – Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД стран Большой семерки в Любеке (Германия). По его словам, украинская сторона с нетерпением ждет принятия шестого пакета санкций Евросоюза против России.

— Мы все с нетерпением ждем результата драмы в ЕС, связанной с принятием шестого пакета санкций ЕС. Если пакет будет принят без эмбарго на нефть — Путин сможет праздновать. Это будет первый случай, когда единство ЕС разрушится из-за позиции одной страны – Венгрии. Мы верим, что ЕС добьется успеха в консенсусе, — подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба убежден, что украинское правительство не считает аргументы Венгрии об отказе в принятии эмбарго на российскую нефть и газ убедительным. Он считает, что речь идет о политике, а не об экономике.

— Мы видим, что это больше политика, чем экономические аргументы в позиции Венгрии, — подчеркнул министр иностранных дел Украины на встрече в Германии.