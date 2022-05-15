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Факты / Мир / Мировые новости

Маловероятно, что РФ ускорит продвижение в Украине в течение 30 дней – разведка Британии

Юля Захарченко, редактор ленты
Флаг Украины

Наступление страны-агрессора России на Донбассе потеряло прежний темп. Теперь российские войска не смогут восстановиться по меньшей мере в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

За последние месяцы Российская Федерация не смогла захватить значительную территорию Украины, а военнослужащие Вооруженных сил РФ имеют стабильно высокий уровень истощения.

По состоянию на 15 мая, Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для полномасштабного нападения на Украину, говорится в сообщении британской разведки. Такие высокие оценки российских боевых потерь до сих пор не звучали, подчеркнули в Верховной Раде Украины.

— Ожидается, что задержки будут фактически усиливаться из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников, — отметили в разведке Великобритании.

Российские Вооруженные силы все больше ограничиваются ухудшением технических возможностей, постоянным низким моральным духом и снижением боеспособности. Многие из этих возможностей невозможно быстро заменить или восстановить, поэтому они, вероятно, будут препятствовать планируемым агрессивным намерениям России в Украине.

В британской разведке уверены, что в нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней.

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Фото: Dreamstime

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