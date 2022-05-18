Май, 18 в 0:59

США объявили о новой программе по предоставлению доказательств, совершаемых Россией военных преступлений в Украине.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

Так, в Госдепе объявили о запуске программы “по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершаемых Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине”.

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Программа, получившая название Conflict Observatory (Обсерватория конфликтов), будет включать в себя документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников о действиях российских войск “во время жестокой войны, которую ведет президент Путин”, говорится в сообщении Госдепартамента для СМИ.

— Обсерватория конфликтов будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерческую информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами, для использования в текущих и будущих механизмах подотчетности, — говорится в сообщении.

Там пояснили, что программа будет включать соблюдение строгих процедур хранения для будущих гражданских и уголовных судебных процессов в соответствующих юрисдикциях.

Информация будет публично распространяться через онлайн-платформу, добавляется в заявлении.

Госдепартамент сообщил, что программа является результатом сотрудничества с Esri, ведущей компанией по производству географических информационных систем, Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской инициативой по спасению культуры и PlanetScape Ai, а правительство США также предоставит коммерческие спутниковые снимки для этих усилий.

Госдепартамент заявил, что ожидает присоединения к программе международных партнерских организаций. Отчеты будут доступны на сайте — ConflictObservatory.org

Ранее Международный уголовный суд объявил об отправке в Украину 42 следователей.

Источник: Госдеп США