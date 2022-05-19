Май, 19 в 18:11

Российский военный спутник Космос-2555, запущенный с помощью ракеты-носителя Ангара, сгорел в атмосфере. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на сообщение российского агентства ТАСС.

Спутник утром 18 мая сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Он был запущен 29 апреля с космодрома в Архангельской области РФ. На следующий день Минобороны РФ заявило, что “старт ракеты-носителя и вывод космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме”. Перед запуском на корпусе ракеты нарисовали символ “Z” в цветах “георгиевской ленты”.

Сейчас смотрят

По американским данным, запущенный космический аппарат под обозначением Космос-2555 был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклоном 96,44 град. Но отмечается, что в последующие дни российский спутник провел лишь одну кратковременную коррекцию орбиты 6 мая и с тех пор его орбита демонстрировала стабильное понижение, в результате чего аппарат к 14 мая снизился до орбиты 222 х 238 км.

14 мая были попытки коррекции орбиты спутника, но, по-видимому, они не увенчались серьезным эффектом.

Астрофизик Джонатан Макдавелл сообщил, что Космос-2555 должен был сделать орбитальные маневры, но этого не произошло и 18 мая он “вернулся” на Землю. Ранее аналогичная ситуация произошла с родственным спутником Космос-2551, запущенным на другой ракете-носителе.

Источник: Милитарный