Российский спутник с буквой “Z” на борту сгорел в атмосфере
Российский военный спутник Космос-2555, запущенный с помощью ракеты-носителя Ангара, сгорел в атмосфере. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на сообщение российского агентства ТАСС.
Спутник утром 18 мая сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Он был запущен 29 апреля с космодрома в Архангельской области РФ. На следующий день Минобороны РФ заявило, что “старт ракеты-носителя и вывод космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме”. Перед запуском на корпусе ракеты нарисовали символ “Z” в цветах “георгиевской ленты”.
По американским данным, запущенный космический аппарат под обозначением Космос-2555 был выведен на солнечно-синхронную орбиту 279 x 294 км с наклоном 96,44 град. Но отмечается, что в последующие дни российский спутник провел лишь одну кратковременную коррекцию орбиты 6 мая и с тех пор его орбита демонстрировала стабильное понижение, в результате чего аппарат к 14 мая снизился до орбиты 222 х 238 км.
14 мая были попытки коррекции орбиты спутника, но, по-видимому, они не увенчались серьезным эффектом.
Астрофизик Джонатан Макдавелл сообщил, что Космос-2555 должен был сделать орбитальные маневры, но этого не произошло и 18 мая он “вернулся” на Землю. Ранее аналогичная ситуация произошла с родственным спутником Космос-2551, запущенным на другой ракете-носителе.
Источник: Милитарный