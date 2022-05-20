США предоставит Украине дополнительную военную помощь — Байден подписал указ

Май, 19 в 21:23

Президент США Джо Байден согласовал выделение дополнительной военной помощи для Украины. Это уже десятый пакет помощи США: речь идет о $100 млн на вооружения и технику для обороны в войне с Россией.

О подписании соответствующего указа в Белом доме сообщили 19 мая.

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В новый пакет военной помощи Украине войдут американские радары и артиллерийские боеприпасы.

— Сегодня я объявляю еще один пакет помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они так эффективно используют на поле боя. Это оружие и техника пойдет непосредственно на передовую линию свободы в Украине, и подтверждаем нашу решительную поддержку храбрым людям Украины, которые защищают свою страну от российской агрессии, — говорится в указе.

Также Джо Байден подчеркнул, что вместе с союзниками США стремятся обеспечить Украине экономическую, продовольственную и гуманитарную помощь, а также укреплять наше государство как на войне, так и за столом переговоров.

В то же время в Пентагоне уточнили, что пакет помощи включает 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц, отправка этого оружия начнется немедленно.

Таким образом, с начала полномасштабной войны общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения уже составила около $3,9 млрд.

Источник: White House