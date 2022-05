В пятницу, 20 мая, Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о пакете экстренной макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который Евросоюз ранее утвердил для Украины.

Она также напомнила, что Еврокомиссия планирует предоставить Украине €9 млрд дополнительной макрофинансовой помощи.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine

More is coming — we proposed an additional €9 billion loan for ???????? in 2022.

Beyond relief, we’ll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022