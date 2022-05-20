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Впереди еще больше: Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи на €600 млн

Юлия Соколова, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

В пятницу, 20 мая, Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о пакете экстренной макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который Евросоюз ранее утвердил для Украины.

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– Сегодня мы выделили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн, – отметила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что Еврокомиссия планирует предоставить Украине €9 млрд дополнительной макрофинансовой помощи.

– Впереди еще больше – мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году. Помимо оказания помощи, мы будем работать над платформой восстановления, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, в условиях развязанной РФ полномасштабной войны новый транш на €600 млн поможет Украине восполнить острую нехватку финансирования, связанную с гуманитарными и оборонными потребностями.

Европейский Союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи в начале марта.

Первый транш в размере €600 млн был выплачен 11 и 18 марта (по €300 млн). Поэтому сегодняшний транш является последней выплатой из утвержденного ранее пакета.

Денежные средства предоставляются Украине в виде долгосрочных кредитов на выгодных условиях.

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