Май, 20 в 15:14

В пятницу, 20 мая, Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о пакете экстренной макрофинансовой помощи на €1,2 млрд, который Евросоюз ранее утвердил для Украины.

Сейчас смотрят

– Сегодня мы выделили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн, – отметила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что Еврокомиссия планирует предоставить Украине €9 млрд дополнительной макрофинансовой помощи.

– Впереди еще больше – мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году. Помимо оказания помощи, мы будем работать над платформой восстановления, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine More is coming — we proposed an additional €9 billion loan for ???????? in 2022. Beyond relief, we’ll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, в условиях развязанной РФ полномасштабной войны новый транш на €600 млн поможет Украине восполнить острую нехватку финансирования, связанную с гуманитарными и оборонными потребностями.

Европейский Союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи в начале марта.

Первый транш в размере €600 млн был выплачен 11 и 18 марта (по €300 млн). Поэтому сегодняшний транш является последней выплатой из утвержденного ранее пакета.

Денежные средства предоставляются Украине в виде долгосрочных кредитов на выгодных условиях.