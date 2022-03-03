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Факты / Украина

ЕС выделит Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи — Шмыгаль

Марта Бондаренко редактор ленты
ЕС выделит Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи — Шмыгаль

Европейский Союз только подписал Меморандум с Украиной о предоставлении €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Премьер Украины поблагодарил за помощь Валдиса Домбровскиса, исполнительного вице-президента ЕС.

– Еще один жест весомой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли, – написал Денис Шмыгаль.

Напомним, что уже восьмой день в Украине идет война. Российские войска незаконно вторглись на территорию нашей страны и регулярно обстреливает мирные города. Гибнут не только военные, но и обычные украинцы, среди которых есть дети.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 10 стран уже предоставляют Украине макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную. Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы.

Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

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