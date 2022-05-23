Май, 23 в 12:28

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты готовы на военный ответ в случае, если Китай совершит вторжение на Тайвань.

Такое заявление американский лидер сделал в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио (Япония) – в рамках своего азиатского турне.

Как отмечают американские СМИ, Байден подтвердил, что готов применить военную силу для защиты Тайваня в случае нападения Китая, отойдя от позиции “стратегической неопределенности”, которой традиционно придерживались предыдущие американские президенты.

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Во время пресс-конференции Байдену задали вопрос следующего содержания: Вы не хотели вмешиваться военным способом в конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?

Американский лидер ответил на этот вопрос утвердительно.

– Да. Это обязательство, которое мы на себя взяли, – категорически заявил Байден.

Он уточнил, что США по-прежнему признают “политику одного Китая”, заключающуюся в официальном признании только одного китайского государства – Китайской Народной Республики, а также признают, однако не поддерживают утверждение Пекина о том, что Тайвань является частью КНР. Байден подчеркнул, что политика не дает Китаю права силой захватить самоуправляющийся остров.

Он сравнил возможное вторжение Китая на Тайвань с полномасштабным вторжением России в Украину в начале этого года, предупредив, что это приведет “к нарушению равновесия во всем регионе”, и подчеркнув, что “РФ должна заплатить долгосрочную цену за свои действия”.

– Мы согласны с политикой одного Китая и всеми сопутствующими соглашениями, которые мы заключили. Но идея о том, что его (Тайвань, – Ред.) можно просто взять силой, неуместна. Это расшатало бы весь регион, и было бы очередной акцией, аналогичной тому, что произошло в Украине, — объяснил Байден.

В то же время американский лидер выразил сомнения, что власти Китая отважатся на военную агрессию против Тайваня.

– Я ожидаю, что этого не произойдет, это не будет сделано, – сообщил он.

Байден подчеркнул, что избежание вторжения на Тайвань напрямую зависит от того, даст ли мир Китаю четкий сигнал относительно последствий.

Как информируют американские СМИ, США предоставляют Тайваню оборонное вооружение, однако до сих пор сохраняли неопределенность, готовы ли к прямому военному вмешательству в случае нападения Китая. То есть Вашингтон предостерег Китай от применения силы против Тайваня, но в целом сохранял неопределенность относительно того, как далеко зайдет, если это все же произойдет.

Эта неопределенность была направлена на то, чтобы ни Тайвань, ни КНР не чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы предпринять шаги, которые могли бы нарушить нынешний статус-кво.

В отношениях с Тайванем Вашингтон опирается на закон, принятый Конгрессом США в 1979 году. В ней любая попытка определить политическое будущее Тайваня военными методами определяется как угроза американским интересам. Конгресс одобрил продажу оборонного оружия Тайваню, но четко не указал, будут ли США напрямую вмешиваться в случае военного вторжения Китая.

По данным СМИ, резкое заявление Джо Байдена, похоже, стало неожиданностью даже для членов его администрации. Белый дом поспешил выступить с разъяснением заявления президента, отметив, что политика США по Тайваню не изменилась.

– Как заявил президент, наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику “одного Китая” и нашу преданность миру и стабильности через Тайваньский пролив. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставить Тайваню военные средства для самообороны, — говорится в заявлении Белого дома, поспешно разосланном журналистам.

В то же время американские СМИ отмечают, что сегодняшнее заявление Байдена вышло за рамки простого повторения того, что Соединенные Штаты предоставят Тайваню оружие.

Тайвань расположен менее чем в 177 километрах от побережья Китая (они разделены Тайваньским проливом). Более 70 лет Тайвань имеет собственное управление. В то же время, Пекин выдвигает претензии на остров и называет его китайской территорией.