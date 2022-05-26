Май, 26 в 2:09

Италия и Венгрия призвали ЕС выступить с однозначным призывом к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией, к которым позднее присоединился Кипр. Тем самым эти страны поставили себя в противоречие с другими государствами-членами Евросоюза, которые намерены занять жесткую линию в отношении Москвы в преддверии саммита, который состоится на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заключительное заявление к саммиту 30-31 мая, проект которого попал в руки издания и датирован 19 мая.

В нем говорится, что Европейский Союз “непоколебим в своем обязательстве помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии”. При этом в нем не упоминаются мирные переговоры.

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Позднее, на встрече послов ЕС 20 мая, представитель Италии предложил внести изменения в текст, сказав, что в нем должна содержаться ссылка на мирные переговоры и немедленное прекращение огня как одна из первых целей ЕС.

Это предложение было поддержано Венгрией и Кипром, которые являются государствами, наиболее критически настроенными по отношению к шестому пакету санкций ЕС против России.

Именно шестой пакет санкций уже несколько недель блокируется из-за внутренних разногласий. Венгрия выступает против планируемого нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости российским гражданам.

24 мая председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме в Давосе, заняла жесткую позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах.

— Украина должна выиграть эту войну, а агрессия (президента России Владимира, — Ред.) Путина должна стать стратегическим провалом, — сказала она.

В последнем проекте выводов саммита говорится, что ЕС “как и прежде привержен укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет”.

По словам дипломатов, страны Балтии и Польша являются одними из самых сильных сторонников жесткой линии, а Латвия требует еще более четкой формулировки увеличения военной поддержки.

Пересмотренный проект должен быть представлен 25 мая, после встречи посланников ЕС, сказал один из дипломатов.

На прошлой неделе Италия предложила мирный план, который предусматривает участие ООН, ЕС и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве посредников для первоначальной организации прекращения огня на местах.