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Больше, чем у США: Польша покупает около 500 пусковых установок M142 HIMARS

Илья Нежигай, редактор ленты
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Правительство Польши направило письмо-запрос на закупку около 500 американских высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как пишет Польское Радио, соответствующий документ был подписан министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Следовательно, западный сосед Украины хочет интегрировать ракетные артиллерийские системы в польскую систему управления боем.

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Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

Системы HIMARS – это современное оружие, позволяющее с высокой точностью поражать объекты на территории противника. Для этого используются ракеты большой дальности.

Издание отмечает, что соглашение, подписанное Польшей, предусматривает 30 пакетов из шести ракет GMLRS с дальностью полета 70 километров и 30 ракет ATACMS, предназначенных для уничтожения выбранных объектов на расстоянии до 300 километров.

В то же время, издание Defense Express добавляет, что фактически речь идет о значительном расширении Польшей оборонной программы Homar, в рамках которой планировалась закупка 160 пусковых установок HIMARS.

Такого количества ракетных систем хватит для формирования более 80 батарей, пишет издание.

Defense Express отметило, что закупка Варшавой такого количества американских РСЗО сделает Польшу одним из основных операторов M142 HIMARS, потому что даже Соединенные Штаты имеют 375 единиц систем залпового огня такого типа, если опираться на данные 2021 года.

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Эффективна против российских ПВО и Искандеров: реактивная система залпового огня HIMARS, характеристики

Источники: Польское Радио, Defense Express, Mariusz Błaszczak

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