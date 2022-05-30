Май, 29 в 22:09

Послы Европейского Союза продолжат обсуждать шестой пакет санкций против Российской Федерации с запретом на российскую нефть в понедельник, 29 мая. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают как украинские, так и иностранные журналисты.

– Сегодня послы ЕС не договорились по шестому пакету санкций против России. Они снова встретятся завтра утром, – пишет брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

Тем временем Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата также сообщает, что по состоянию на 29 мая послы стран-членов ЕС согласия не достигли согласия относительно очередных санкций.

– Сегодня мы собрались на заседание Комитета постоянных представителей, работа еще продолжается. Завтра у нас будет больше ясности, – утверждает дипломат.

Также европейский чиновник утверждает, что в настоящее время в ЕС “пытаются найти путь, как применить запрет на нефть, которая поступает из России”.

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– Я думаю, что из того, что я видел во время заседания – есть желание всех государств-членов работать над этим запретом. Вопрос касается того, как учесть национальные особенности, специфику – некоторые государства-члены более уязвимы, чем другие по причине географической ситуации. Это очень технический вопрос, поэтому мы продолжим завтра утром, – пояснил он.

Напомним, председательствующая в ЕС Франция предложила в шестом пакете санкций ввести запрет на российскую нефть, поставляемую морским путем, что составит 2/3 от всего импорта, но не ту, которая поступает по трубопроводам.

Ранее стало известно, что Венгрия выступила против запрета на российскую нефть. Она аргументировала свою позицию тем, что у нее нет доступов к портам, через которые ей удалось бы получать альтернативные российским поставки нефти.