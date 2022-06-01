Июнь, 01 в 15:08

1 июня Соединенные Штаты Америки официально объявят о предоставлении Украине 11-го пакета военной помощи на сумму $700 млн.

Об этом изданию The Washington Post сообщили двое американских чиновников.

В новый транш, предусматривающий использование одобренных недавно $40 млрд, входят ракетные системы высокой мобильности HIMARS.

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Согласно заявленным характеристикам, системы, которые намерены передать Украине, – средней дальности.

То есть предполагается, что выпущенные из них ракеты могут преодолевать ориентировочно 70 км расстояния.

Известно также, что системы такого типа способны запускать ракеты и на большую дальность – до 300 км, однако это не предусмотрено планом помощи.

Кроме ракетных систем HIMARS, в пакет помощи войдут:

вертолеты,

системы противотанкового оружия Javelin,

тактические транспортные средства,

запчасти и т.д.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский просил Запад о предоставлении реактивных систем залпового огня большей дальности поражения, чтобы наносить удары по российским войскам с расстояния.

По мнению главы государства, такое оружие помогло бы изменить характер боевых действий и ускорить процесс освобождения украинских городов от оккупантов.

30 марта президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут нанести удар по России.

На следующий день представитель Госдепартамента США Нэд Прайс уточнил, что американская сторона изменила тип помощи, поскольку изменилась динамика боев.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают рассматривать несколько вариантов систем, которые были бы эффективны для украинских военных на поле боя.

В этот же день президент США в колонке The New York Times подтвердил, что Украине предоставят более совершенные ракетные системы и боеприпасы, способные более точно поражать ключевые цели.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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