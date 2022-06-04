Россия должна пройти через демилитаризацию и денацификацию: Подоляк о безопасности мира

Июнь, 04 в 16:10

В интересах мировой безопасности страна-агрессор Россия должна избавиться от крылатых ракет, запретить преступную z-идеологию и предстать перед судом за совершенные военные преступления на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что другого пути для обеспечения безопасности просто не существует.

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— Для обеспечения глобальной безопасности Россия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на z-идеологию), депропагандизацию (приватизация телевидения) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто не существует, – считает Подоляк.

Так называемой демилитаризацией и денацификацией Россия оправдывает преступную войну против Украины. Однако иностранные издания убеждены, что цель страны-агрессора – это полный абсурд, поскольку Российская Федерация вовлекает в свою армию убийц, насильников и садистов.

Полномасштабная война в Украине длится более 100 дней, в течение которых российская армия бомбит наши города и населенные пункты.