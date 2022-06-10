Июнь, 10 в 14:52

На фоне резкого роста цен на нефть на мировых рынках в Польше также наблюдается подорожание бензина на автозаправочных станциях. Это могут ощутить не только поляки, но и украинцы, вынужденно выехавшие в соседнюю страну из-за развязанной РФ полномасштабной войны.

Факты ICTV предлагают узнать, сколько сейчас стоит заправить автомобиль в Польше.

Согласно данным специализированного сайта AutoCentrum.pl, по состоянию на 10 июня за литр бензина А-95 водители в Польше в среднем платят 7,85 злотых (53,67 грн по курсу Национального банка Украины).

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За бензин марки А-98 придется заплатить в среднем 8,35 злотых за литр (57,1 грн).

Дизельное топливо на территории Польши стоит 8,09 злотых за литр (55,3 грн). А за литр премиального дизеля нужно заплатить 7,73 злотых (52,8 грн).

Литр автогаза (LPG) можно приобрести за 3,56 злотых (24,3 грн).

Цены на топливо варьируются в зависимости от воеводства и сети АЗС. К примеру, на некоторых автозаправочных станциях бензин марки А-95 можно приобрести и по 5 злотых за литр (34,2 грн), а бензин А-98 – по 7 злотых/литр (47,9 грн).

Сколько стоит заправить автомобиль в Польше: стоимость бензина, дизеля и автогаза / 2 фотографии

Согласно информации аналитиков специализированного портала E-Petrol, по сравнению с прошлым годом стоимость заправки 50 литров топлива в Польше сейчас выше примерно на 115-130 злотых. Из-за рекордно высоких цен на горючее протестуют водители.

Несмотря на это, топливо в Польше является одним из самых дешевых в Европе. Как отмечает издание, в ближайшем будущем ожидать снижения цен не стоит, поскольку стоимость сырой нефти на мировых рынках сейчас превышает $120.

На следующую неделю аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в Польше. Согласно прогнозу, стоимость бензина марки А-98 может колебаться в диапазоне 8,60-8,75 злотых/литр; А-95 – в диапазоне 7,92-8,05 злотых/литр. Стоимость дизельного топлива может составлять 7,56-7,70 злотых/литр, а стоимость автогаза – 3,49-3,60 злотых/литр.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины в мае отказался от государственного регулирования цен на топливо. Правительство сохранило предел цены на бензин в 52 грн/л, а на дизтопливо – 58 грн/л.

По состоянию на 10 июня средняя цена на бензин в Украине составляет для категории А-95+ – 52,33 грн/л; для категории А-95 – 50,26 грн/л; для категории А-92 – 49,59 грн/л. А средняя стоимость дизельного горючего колеблется в пределах 56,66 грн/л. Самый дешевый автогаз – 41,91 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl, E-Petrol