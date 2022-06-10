Июнь, 10 в 9:40

Цены на бензин в Украине по состоянию на утро 10 июня 2022 года на разных АЗС колеблются в пределах 45-59 грн за 1 л в зависимости от категории.

Но средняя цена на бензин в Украине составляет:

для категории А-95+ – 52,33 грн/л;

для категории А-95 – 50,26 грн/л;

для категории А-92 – 49,59 грн/л.

Средняя стоимость дизельного топлива в Украине по состоянию на 10 июня 2022 года колеблется в пределах 56,66 грн/л. Меньше всего на рынке топлива нужно платить за автогаз — 41,91 грн/л.

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Также цены на топливо отличаются в зависимости от АЗС. В частности, самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают Shell, Укрнафта и UPG.

Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин, дизель и автогаз / 2 фотографии

А вот дизельное топливо по самым низким ценам можно приобрести на АЗС Укрнафта, Рур групп, WOG, Укр-Петроль.

К слову, сейчас в мире наблюдается резкий рост цен на нефть. Подорожает ли бензин для украинцев – читайте в нашем материале.