Июнь, 13 в 11:30

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц приедут в Киев уже на этой неделе.

Об этом сообщает итальянская газета La Stampa. По информации издания, их визит состоится 16 июня.

Издание отметило, что лидеры Германии, Франции и Италии посетят Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран.

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Кроме того, как отмечает издание, поездка Макрона и Шольца в Киев может означать изменение их риторики по поводу российского вторжения в Украину. Оба лидера подверглись сокрушительной критике после заявлений Макрона о необходимости “не унижать Россию“, а также после блокирования Германией поставок вооружения в Украину.

Также отмечается, что одной из главных тем станет вопрос деблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.

В то же время, официально ни одна из стран пока это не подтвердила.

Эммануэль Макрон не оставляет попыток поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Хотя Франция и поддерживает Украину в военном и финансовом плане, Макрон не был в Киеве с начала войны, в отличие от других лидеров ЕС. Ранее он заявлял, что не исключает возможности такой поездки.

Кроме того, Берлин затягивает передачу нашему государству тяжелого вооружения. В мае немецкие СМИ писали, что правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

Источник: La Stampa