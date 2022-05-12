Украина ожидает визитов Штайнмайера и Шольца в Киев – ОП

Украина ожидает визитов немецких лидеров в Киев, в частности президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

– Хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента Зеленского состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, министра иностранных дел, также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцом, – рассказал он.

По его словам, у сторон есть четкое понимание общих интересов, оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной.

– Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия, и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера, в Киев, – добавил Сибига.

10 мая Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она заявила на брифинге в Киеве, что Берлин планирует поставить Украине зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард – это произойдет после того, как немцы договорятся с третьими странами о снарядах.