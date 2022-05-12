Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина / Политика

Украина ожидает визитов Штайнмайера и Шольца в Киев – ОП

Валентина Летяк, редактор ленты
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Украина ожидает визитов немецких лидеров в Киев, в частности президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

– Хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента Зеленского состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, министра иностранных дел, также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцом, – рассказал он.

По его словам, у сторон есть четкое понимание общих интересов, оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной.

– Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия, и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера, в Киев, – добавил Сибига.

10 мая Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она заявила на брифинге в Киеве, что Берлин планирует поставить Украине зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард – это произойдет после того, как немцы договорятся с третьими странами о снарядах.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка