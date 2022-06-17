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Российский корабль дважды нарушал территориальные воды Дании

Марта Бондаренко, редактор ленты
Российский корабль дважды нарушал территориальные воды Дании
Фото: Depositphotos

Российский военный корабль дважды нарушал территориальные воды Дании к северу от острова Борнхольм в Балтийском море, где проходил фестиваль демократии, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Российский военный корабль без разрешения вошел в воды Дании в 00:30 по Гринвичу в пятницу и еще раз через несколько часов, говорится в заявлении вооруженных сил.

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— Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация посреди #fmdk, — написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, имея в виду Датский фестиваль демократии.

Стоит отметить, что на фестивале присутствовали сам Кофод и премьер-министр Метте Фредериксен.

— Методы запугивания не работают против Дании, — сказал Кофод.

Он также добавил, что для объяснений был вызван российский посол.

— Мы должны признать, что Балтийское море становится зоной высокой напряженности, — сказал министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

Напомним, что в прошлом месяце, что Украина начала получать ракеты Harpoon из Дании.

В пятницу в ЗСУ заявили, что нанесли удар этими ракетами по российскому военно-морскому буксиру в Черном море.

Источник: The Guardian
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