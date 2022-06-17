Российский корабль дважды нарушал территориальные воды Дании
Российский военный корабль дважды нарушал территориальные воды Дании к северу от острова Борнхольм в Балтийском море, где проходил фестиваль демократии, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
Об этом пишет британское издание The Guardian.
Российский военный корабль без разрешения вошел в воды Дании в 00:30 по Гринвичу в пятницу и еще раз через несколько часов, говорится в заявлении вооруженных сил.
— Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая российская провокация посреди #fmdk, — написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, имея в виду Датский фестиваль демократии.
Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand
En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk
Bøllemetoder virker ikke mod Danmark
Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022
Стоит отметить, что на фестивале присутствовали сам Кофод и премьер-министр Метте Фредериксен.
— Методы запугивания не работают против Дании, — сказал Кофод.
Он также добавил, что для объяснений был вызван российский посол.
— Мы должны признать, что Балтийское море становится зоной высокой напряженности, — сказал министр обороны Дании Мортен Бёдсков.
Напомним, что в прошлом месяце, что Украина начала получать ракеты Harpoon из Дании.
В пятницу в ЗСУ заявили, что нанесли удар этими ракетами по российскому военно-морскому буксиру в Черном море.