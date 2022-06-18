Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с начала его правления предоставила Украине военную помощь на сумму $6,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Ведомство отчиталось о выделении вооружения и военной техники Украине, а также боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи.
Там напомнили, что Пентагон 15 июня объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в размере $1 млрд. Это будет двенадцатая поставка оборудования из запасов Пентагона с августа 2021 года.
Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, включает:
- более 1 400 зенитных систем Stinger;
- свыше 6 500 противотанковых систем Javelin;
- более 20 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;
- 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 108 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;
- РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- 200 бронетранспортеров М113;
- свыше 7 000 единиц стрелкового оружия;
- свыше 50 000 000 патронов стрелкового оружия;
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 противоартиллерийских радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара воздушного наблюдения;
- две системы Harpoon береговой обороны;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;
- тактические безопасные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- медицинское обеспечение, включая аптечки;
- оборудование против электронных помех;
- полевая техника и запчасти;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты.
Пакет военной помощи от США от 1 июня, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.
Источник: Пентагон