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Факты / Мир / Мировые новости

Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
HIMARS
Фото: Getty Images

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с начала его правления предоставила Украине военную помощь на сумму $6,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Ведомство отчиталось о выделении вооружения и военной техники Украине, а также боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи.

Там напомнили, что Пентагон 15 июня объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в размере $1 млрд. Это будет двенадцатая поставка оборудования из запасов Пентагона с августа 2021 года.

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Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, включает:

  • более 1 400 зенитных систем Stinger;
  • свыше 6 500 противотанковых систем Javelin;
  • более 20 000 других противотанковых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;
  • 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 108 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц;
  • 19 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;
  • РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
  • 200 бронетранспортеров М113;
  • свыше 7 000 единиц стрелкового оружия;
  • свыше 50 000 000 патронов стрелкового оружия;
  • 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
  • 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • беспилотные суда береговой обороны;
  • 22 противоартиллерийских радара;
  • четыре контрминометных радара;
  • четыре радара воздушного наблюдения;
  • две системы Harpoon береговой обороны;
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;
  • тактические безопасные системы связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • средства защиты от взрывоопасных предметов;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • медицинское обеспечение, включая аптечки;
  • оборудование против электронных помех;
  • полевая техника и запчасти;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты.

Пакет военной помощи от США от 1 июня, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.

Источник: Пентагон

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