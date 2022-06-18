Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Июнь, 18 в 16:32

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с начала его правления предоставила Украине военную помощь на сумму $6,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Ведомство отчиталось о выделении вооружения и военной техники Украине, а также боеприпасов и другого оборудования в рамках оборонной помощи.

Там напомнили, что Пентагон 15 июня объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в размере $1 млрд. Это будет двенадцатая поставка оборудования из запасов Пентагона с августа 2021 года.

Сейчас смотрят

Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, включает:

более 1 400 зенитных систем Stinger;

свыше 6 500 противотанковых систем Javelin;

более 20 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем SwitchBlade;

126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;

РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

200 бронетранспортеров М113;

свыше 7 000 единиц стрелкового оружия;

свыше 50 000 000 патронов стрелкового оружия;

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 противоартиллерийских радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара воздушного наблюдения;

две системы Harpoon береговой обороны;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;

тактические безопасные системы связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

средства защиты от взрывоопасных предметов;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

медицинское обеспечение, включая аптечки;

оборудование против электронных помех;

полевая техника и запчасти;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты.

Пакет военной помощи от США от 1 июня, включавший системы HIMARS, в размере $700 млн. Отмечается, что почти сразу после этого небольшая группа украинских военных начала обучение на HIMARS.

Источник: Пентагон