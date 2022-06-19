Июнь, 19 в 12:32

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны группы G7 во время своего предстоящего саммита дадут понять, что Украина может рассчитывать на необходимую поддержку “столько, сколько понадобится”.

В интервью немецкому информационному агентству dpa Шольц сказал, что хочет использовать встречу с лидерами G7 в баварском селе Эльмау на следующей неделе для обсуждения долгосрочных перспектив Украины.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Мы хотим убедиться, что расчеты президента России не сработают, – сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что мнение Владимира Путина о том, что, “как только он завоюет достаточно земли, то международное сообщество вернется в обычный режим” является ни чем иным как “иллюзией”.

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Накануне в своем видеообращении Шольц выразил надежду, что лидеры Европейского Союза на саммите 23-24 июня достигнут договоренности о статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Он заявил, что Украине необходим статус кандидата на вступление в ЕС. А также, что надеется получить согласие по этому вопросу всех стран-членов ЕС в Брюсселе 23 июня.