Июнь, 26 в 17:21

Лидеры стран G7 высмеяли образ президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Так, перед фотосессией политики шутливо обсуждали, нужно ли им раздеться до рубашек или больше. Свидетелями этого стали журналисты.

Первую реплику подал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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– Быть в пиджаке или снять? – спросил он.

На что премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил дождаться официального фото, а затем раздеваться, но Джонсон ответил:

— Мы должны показать, что мы круче Путина.

Тогда Трюдо пошутил, что нужно проехаться на коне с обнаженным торсом, имея в виду фотографию Путина 2009 года, на которой он ездит на коне без рубашки.

— Ехать на лошадях лучше, — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на саму проблему одежды.

После того как лидеры позировали для фото, они попросили журналистов выйти из комнаты, оставив дебаты об одежде за закрытыми дверями.

Отметим, что 26 июня в Баварских Альпах начался трехдневный саммит стран Большой семерки, на котором мировые лидеры будут обсуждать ряд критических мировых вызовов, во многом вызванных российским вторжением в Украину.

На встречу прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.