Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских в Украине.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay

Норвежское представительство также добавило, что сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасное. По их словам, Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

The reports of a Russian attack on a shopping mall in #Kremenchuk #Ukraine are devastating

Norway condemns Russia’s indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure — FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/HPSxTfwO01

— Norway MFA (@NorwayMFA) June 27, 2022