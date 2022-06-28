Июнь, 28 в 7:08

Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских в Украине.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

– Это действия больных людей. Это совершенно ненормально. Совет Безопасности ООН соберется завтра (28 июня, — Ред.), чтобы обсудить зверства России против мирного населения. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, – отметила дипломат.

Sickening. Absolutely sickening. The @UN Security Council will meet tomorrow to discuss Russia’s atrocities against civilians. We must continue to hold Russia accountable. https://t.co/RuBx8IFGay Сейчас смотрят — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 27, 2022

Норвежское представительство также добавило, что сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасное. По их словам, Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

The reports of a Russian attack on a shopping mall in #Kremenchuk #Ukraine are devastating Norway condemns Russia’s indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure — FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/HPSxTfwO01 — Norway MFA (@NorwayMFA) June 27, 2022

Во время заседания Совбез ООН обсудят ракетную атаку на переполненный торговый центр в Кременчуге, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек, целенаправленный ракетный удар по мирным жителям в Лисичанске и мощный удар по Харькову, от которого погибли по меньшей мере пять человек.

Заседание начнется в 15.00 по восточноамериканскому времени (в 22.00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие представитель Украины.

Напомним, 27 июня российские захватчики обстреляли город Кременчуг, в результате чего уже известно о смерти 16 человек. Всего в больницы обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы.