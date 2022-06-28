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Ракетные удары по Кременчугу и Лисичанску: Совбез ООН проведет заседание по Украине

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
радбез оон
Фото: Depositphotos

Совет Безопасности ООН 28 июня соберется на заседание по обсуждению обстрелов российскими войсками гражданских в Украине.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

– Это действия больных людей. Это совершенно ненормально. Совет Безопасности ООН соберется завтра (28 июня, — Ред.), чтобы обсудить зверства России против мирного населения. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, – отметила дипломат.

Норвежское представительство также добавило, что сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасное. По их словам, Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Во время заседания Совбез ООН обсудят ракетную атаку на переполненный торговый центр в Кременчуге, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек, целенаправленный ракетный удар по мирным жителям в Лисичанске и мощный удар по Харькову, от которого погибли по меньшей мере пять человек.

Заседание начнется в 15.00 по восточноамериканскому времени (в 22.00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие представитель Украины.

Напомним, 27 июня российские захватчики обстреляли город Кременчуг, в результате чего уже известно о смерти 16 человек. Всего в больницы обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы.

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