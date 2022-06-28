Июнь, 28 в 16:44

Жестокий ракетный удар российских войск по ТЦ Амстор в Кременчуге (Полтавская область) шокировал мировое сообщество. Во вторник, 28 июня, многие западные СМИ вынесли на первые полосы статьи об этом военном преступлении РФ против Украины.

На первых страницах изданий опубликованы фото масштабных разрушений, нанесенных ударом российской ракеты, и спасательной операции на месте трагедии.

Издания пишут о “глобальном резонансе” после удара по многолюдному торговому центру в мирном украинском городе, в частности со стороны лидеров Большой семерки (G7), назвавших это умышленной провокацией и военным преступлением РФ.

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К примеру, статья на первой полосе британской ежедневной газеты Metro называется: Россия убила покупателей. Материал сопровождается фото горящего ТЦ. Журналисты назвали ракетный удар “варварской атакой” российских войск на мирных украинцев, ходивших за покупками. В материале рассказывается, что через несколько мгновений после попадания ракеты люди “кричали и пытались убежать из горящего, задымленного здания”.

Издание The Guardian также разместило на первой странице статью о трагедии в Кременчуге под названием: Много погибших в результате удара ракеты по ТЦ. В материале рассказывается, что РФ ударила ракетой по торговому центру в момент, когда там находилось много людей, и этот ракетный обстрел привел к многочисленным жертвам.

Guardian front page, Tuesday 28 June 2022: Prospect of strike grows as doctors eye 30% pay deal pic.twitter.com/Hv4l33pxVY — The Guardian (@guardian) June 27, 2022

Британская ежедневная газета The i выпустила публикацию с названием: Убийство в торговом центре.

А издание The Independent опубликовало на первой полосе материал: Россия попала в торговый центр с 1 тыс. человек внутри. Журналисты рассказывают, что РФ ударила по городу Кременчуг двумя ракетами, и также называют атаку варварской.

Публикация в издании The Times вышла под названием: Путин заплатит за свое варварство, настаивает премьер. Журналисты приводят в материале заявление главы британского правительства Бориса Джонсона, который подчеркнул, что Кремль будет отвечать за преступления, а также заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Журналисты газеты Daily Express выпустили статью: Преступление против человечности. Издание называет “варварским” удар российскими ракетами по ТЦ, где находились сотни мирных людей.

На первой полосе британской газеты The Daily Mirror сегодня также вышла статья о трагедии в Кременчуге.

Очередному преступлению РФ в Полтавской области посвятили первые полосы и итальянские издания: в частности, такие как La Stampa и La Repubblica.

Что известно о ракетном ударе по Кременчугу

Российские войска нанесли ракетные удары по Кременчугу накануне днем. С территории РФ были запущены две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 большой дальности с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Одна из них попала по ТЦ Амстор, где во время воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек. Часть из них к моменту удара успела выйти из ТЦ.

Как проинформировал сегодня во время брифинга министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, после ракетного удара по торговому центру пропавшим без вести считается 21 человек. Подтверждена гибель 18 человек. Глава МВД подчеркнул, что никаких военных объектов вокруг ТЦ Амстор в Кременчуге не было в радиусе 5 км.

Из-за ракетных ударов войск РФ по украинским городам сегодня соберется на заседание Совет Безопасности ООН.