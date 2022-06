Жестокий ракетный удар российских войск по ТЦ Амстор в Кременчуге (Полтавская область) шокировал мировое сообщество. Во вторник, 28 июня, многие западные СМИ вынесли на первые полосы статьи об этом военном преступлении РФ против Украины.

На первых страницах изданий опубликованы фото масштабных разрушений, нанесенных ударом российской ракеты, и спасательной операции на месте трагедии.

Издания пишут о “глобальном резонансе” после удара по многолюдному торговому центру в мирном украинском городе, в частности со стороны лидеров Большой семерки (G7), назвавших это умышленной провокацией и военным преступлением РФ.

К примеру, статья на первой полосе британской ежедневной газеты Metro называется: Россия убила покупателей. Материал сопровождается фото горящего ТЦ. Журналисты назвали ракетный удар “варварской атакой” российских войск на мирных украинцев, ходивших за покупками. В материале рассказывается, что через несколько мгновений после попадания ракеты люди “кричали и пытались убежать из горящего, задымленного здания”.

Издание The Guardian также разместило на первой странице статью о трагедии в Кременчуге под названием: Много погибших в результате удара ракеты по ТЦ. В материале рассказывается, что РФ ударила ракетой по торговому центру в момент, когда там находилось много людей, и этот ракетный обстрел привел к многочисленным жертвам.

— The Guardian (@guardian) June 27, 2022

Guardian front page, Tuesday 28 June 2022: Prospect of strike grows as doctors eye 30% pay deal pic.twitter.com/Hv4l33pxVY

Британская ежедневная газета The i выпустила публикацию с названием: Убийство в торговом центре.

А издание The Independent опубликовало на первой полосе материал: Россия попала в торговый центр с 1 тыс. человек внутри. Журналисты рассказывают, что РФ ударила по городу Кременчуг двумя ракетами, и также называют атаку варварской.

Публикация в издании The Times вышла под названием: Путин заплатит за свое варварство, настаивает премьер. Журналисты приводят в материале заявление главы британского правительства Бориса Джонсона, который подчеркнул, что Кремль будет отвечать за преступления, а также заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Tuesday’s Times: “Putin will pay for his barbarity, PM insists” #BBCPapers #TomorrowsPapersToday https://t.co/7FuHsAa3Vz pic.twitter.com/WNlgY4CABr

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 27, 2022