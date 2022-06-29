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Факты / Мир / Мировые новости

США укрепляют свои силы в Европе из-за угроз со стороны РФ — Байден

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе из-за угрозы со стороны России.

Об этом он сообщил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках саммита НАТО.

– Сегодня я объявляю, что США укрепляют наши силы в Европе, – заявил он, добавив, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах – на суше, в воздухе и на море.

В частности, Байден добавил, что США отправляют два дополнительных эсминца на совместную американо-испанскую базу Рота. Поэтому количество американских эсминцев там вырастет от четырех до шести.

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В Польше будет создан постоянный штаб пятого армейского корпуса США, который поможет усилить совместимость американских войск и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

Также США отправят две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию, усилят противовоздушную оборону в Германии и Италии.

В то же время в Румынии будет размещаться ротационная бригада. Кроме того, Штаты усилят свое ротационное развертывание в странах Балтии.

Источник: Европейская правда

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