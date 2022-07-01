ЕС работает над запретом золота из России в седьмом пакете санкций – Bloomberg

Июль, 01 в 15:53

Европейский Союз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота. Ранее соответствующее решение было принято лидерами стран G7.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, приближенных к процессу.

Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, а ее экспорт золота оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов в 2021 году.

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Когда Великобритания, США, Япония и Канада обнародовали свои планы запретить импорт золота из России в начале этой недели, Лондон заявил, что эта мера будет иметь “большое влияние” на способность Владимира Путина финансировать свои вооруженные силы и попытки олигархов избежать последствий финансовых санкций, покупая золотые слитки.

Однако отраслевые аналитики выражают меньший энтузиазм, описывая запрет как скорее символический, поскольку ранее наложенные на Россию санкции уже фактически закрыли рынки Европы и США для РФ. И даже потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе в основном прекратились из-за “самосанкционирования” отрасли.

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Агентство Bloomberg отмечает, что подготовка к новому пакету санкций продолжается. Новый пакет также будет охватывать исправление ранее одобренных мер, которые могут включать изменения правил транзита санкционных товаров в Калининград.

28 июня Минфин США ввел санкции в отношении 70 организаций, многие из которых имеют решающее значение для оборонной промышленности Российской Федерации. Эти санкции, как отмечают в Минфине, наносят удар по способности РФ разрабатывать и развертывать оружие и технологии, которые используются Путиным для жестокой войны против Украины.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США запретило ввоз российского золота в Соединенные Штаты.