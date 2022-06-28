Июнь, 28 в 18:06

Минфин США ввел санкции в отношении 70 организаций, многие из которых имеют решающее значение для оборонной промышленности Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В санкционный список попала и государственная корпорация Ростех, которая играет важнейшую роль оборонной, промышленной, технологической и производственной базы России.

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Эти санкции, как отмечают в Минфине, наносят удар по самой сути способности России разрабатывать и развертывать оружие и технологии, используемые президентом Владимиром Путиным для жестокой войны против Украины.

— Мы еще раз подтверждаем нашу готовность работать вместе с нашими партнерами и союзниками над введением дополнительных жестких санкций в ответ на войну России против Украины, — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, решения лидеров G7 на этой неделе еще больше ограничили доступ Российской Федерации к технологиям, имеющим решающее значение для ее вооруженных сил.

— Санкции, нацеленные на российскую оборонную промышленность, снизят возможности Путина и еще больше затруднят его войну против Украины, — подчеркнула Джанет Йеллен.

Сегодняшние санкции были приняты совместно с Госдепартаментом США, который вводит санкции еще в отношении 45 юридических и 29 физических лиц.

Госдеп также вводит визовые ограничения в отношении должностных лиц, которые угрожали или нарушали суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Те же меры и в отношении более 500 военнослужащих РФ и должностных лиц Российской Федерации, причастных к подавлению инакомыслия.

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Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США запретило ввоз российского золота в Соединенные Штаты.

Аэрокосмический сектор России

Сегодняшние санкции в отношении дочерней компании Ростеха ПАО Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ослабят способность РФ продолжать воздушные атаки на Украину. ОАК и ее дочерние и аффилированные лица имеют решающее значение для способности армии РФ закупать, обслуживать и заменять самолеты и связанную с ними технику.

Санкции введены против ПАО Туполев. Его бомбардировщики используются Россией против целей на Украине. ПАО Туполев также находится под санкциями Канады, Новой Зеландии и Швейцарии.

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Введены санкции против АО Иркут, еще одно дочернее предприятие ОАК, которое производит истребители для ВС РФ. Иркут также находится под санкциями Канады, Новой Зеландии и Швейцарии.

Кроме того, в санкционный список включены дочерние компании Иркута.

ПАО Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, дочерняя компания ОАК, производит различные самолеты, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50Э. ПАО внесено в санкционный список США и Канады.

Также в санкционном перечне значатся научно-исследовательские институты РФ, конструкторские бюро, заводы, изготавливающие приборы и оборудование.

Кроме того, под ограничительные меры попала холдинговая компания Ростеха — Швабе, которая занимается разработкой и серийным производством оптических и лазерных систем и комплексов.

Санкции введены против компании КАМАЗ, крупнейшего российского производителя грузовиков, одного из 20 крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей и поставщика бронетехники для российских вооруженных сил.