Июль, 03 в 14:54

На автозаправочных станциях Польши в воскресенье, 3 июля, немного снизились цены почти на все виды топлива, кроме премиального дизеля, который продолжает дорожать. Стоимость автогаза почти неизменна.

Цена на АЗС в Польше по состоянию на 3 июля

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По актуальным данным, средняя цена на бензин А-95 составляет 7,69 злотых за литр (около 56,13 грн по курсу Нацбанка Украины на 3 июля года). Бензин А-98 стоит дороже – 8,24 злотых за литр (ориентировочно 60,15 грн).

Цена на дизельное топливо снизилась и теперь составляет 7,90 злотых (57.67 грн) против 7,94 злотых накануне.

А премиальный дизель на 3 июля стоит теперь дороже – средняя цена держится на уровне 8,03 злотых за литр (58.61 грн).

Стоимость автогаза (LPG) в Польше почти стабильна. Литр сегодня стоит 3,47 злотых (25,33 грн), вчера – 3,46 злотых.

Отметим, что цены на топливо и автогаз в Польше колеблются в зависимости от воеводства. Если посмотреть на предельные цены на топливо в Польше, то бензин А-95 в Куявско-Поморском воеводстве – 7,88 злотых/литр (57,52 грн), а дешевле всего – в Подляском (7,43 злотых/литр (54,23).

Максимальная цена на дизель 3 июля – 9,63 злотых/литр или 70,2 грн – в Любушском воеводстве, минимальная – в Мазовецком (7,72 злотых/литр или 56,35 грн).

Источник: AutoCentrum.pl, Минфин

Фото: скрины з AutoCentrum.pl