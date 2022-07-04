Британия анонсировала новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси

Июль, 04 в 18:26

Великобритания анонсировала новые санкции против Беларуси, из-за того что режим самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабном вторжении в Украину.

Пресс-служба правительства Британии сообщила, что новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси будут введены завтра, 5 июля.

Пакет содержит в себе запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов ($72,7 млн).

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Это включает:

запрет на экспорт товаров нефтеперерабатывающей промышленности;

запрет на экспорт передовых компонентов передовых технологий;

запрет на экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

запрет на импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса – запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Белорусский режим активно способствует полномасштабному вторжению армии Путина в Украину. Белоруссия позволяет России использовать свою территорию для запуска ракет. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев якобы “провоцирует Россию”, чтобы оправдать кровавое вторжение Путина.

Накануне Лукашенко заявил, что участие Минска в российской войне в Украине “было определено” им “давно”. По его словам, в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия. Он заверил, что белорусы будут оставаться на стороне России, которую белорусский диктатор называет “братской”.

Источник: Правительство Великобритании