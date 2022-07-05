Июль, 05 в 11:55

Европейский Союз и другие государства должны создать правовые механизмы конфискации замороженных активов России для использования на послевоенное восстановление Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

Она напомнила, что Украина представила план восстановления после войны. Теперь, по словам Шимоните, страны-партнеры должны перейти к его имплементации, ведь восстановление уже начинается на украинских территориях, освобожденных от оккупации РФ.

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– Мы должны генерировать финансирование, мы должны найти на это средства из наших бюджетов или осуществить коллективные заимствования. Но наиболее адекватный и справедливый путь – арест и использование российских активов, замороженных под нашими санкциями. Мы не можем воскресить убитых Россией людей, но у нас есть реальный шанс сделать так, чтобы агрессор заплатил. Потому что эти активы хранятся в наших банках… Я призываю Евросоюз и страны вне ЕС, которые ввели санкции, установить юридический механизм для конфискации этих активов, – отметила Шимоните.

Политик также призвала страны и организации составить подробный план, как каждая из них будет помогать в восстановлении Украины. Шимоните подчеркнула необходимость продолжать военную, гуманитарную и финансовую поддержку нашего государства для скорейшей победы в полномасштабной войне.

– Объем нашей двусторонней помощи уже превысил €500 млн. Литва перечислит дополнительные €10 млн Нацбанку для чрезвычайных нужд, и мы продолжим поддержку Украины до вашей и нашей победі. Слава Украине, — подытожила политик.

Как известно, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль представил масштабный план послевоенного восстановления Украины, на реализацию которого уже сейчас нужно $750 млрд. По словам Шмыгаля, важным источником финансирования восстановления будет конфискация средств РФ.

В конце июня в Канаде был одобрен законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине. Великобритания хочет последовать этому примеру и также конфисковать активы россиян для Украины.

Источник: URC 2022

Фото: Ингрида Шимоните / Twitter