Выделение Украине €1 млрд: когда состоится голосование Европарламента

Июль, 05 в 14:57

Европейский парламент будет голосовать 7 июля относительно предложения Еврокомиссии о выделении €1 млрд первого транша новой макрофинансовой помощи Украине.

Голосование за внесение этого вопроса в повестку дня состоялось 5 июля в рамках пленарного заседания Европарламента. Депутаты голосовали простым поднятием рук.

В повестку дня также по срочной процедуре были включены временные меры по водительским документам, выданным Украиной в связи с вторжением России в Украину, и выявление нарушений ограничительных мер ЕС как преступлений, предусмотренных статьей 83(1) Договора о функционировании ЕС.

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Голосование по этим вопросам также состоится 7 июля.

После голосования Европарламента решение о выделении €1 млрд должно быть утверждено Европейским советом.

Накануне, 4 июля, в швейцарском Лугано, во время международной конференции высокого уровня по восстановлению Украины, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд поступит уже к началу летних каникул.