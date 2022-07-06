Июль, 06 в 14:18

В британском правительстве премьера Бориса Джонсона началась “растущая волна” отставок. Издание BBC пишет, что это происходит в знак протеста против его руководства.

Новый глава Минюста Британии Надхим Захави призвал к единству после того, как его предшественник Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, и несколько младших министров и помощников подали в отставку.

Об этих отставках объявили на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона.

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В апреле он стал первым в истории премьер-министром, разоблаченным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Джонсон был оштрафован за участие в вечеринке во время общего карантина, объявленного через пандемию Covid-19 его же правительством.

Еще один скандал разразился вокруг Криса Пинчера, который отвечает за присутствие и голосование консерваторов в парламенте. На прошлой неделе в элитном лондонском клубе Карлтон он, находясь в алкогольном опьянении, приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

Во вторник Сунак и Джавид уволились с разницей в несколько минут после спора из-за решения Джонсона назначить Криса Пинчера заместителем руководителя в начале этого года. Позже выяснилось, что при назначении Пинчера на руководящие партийные и правительственные должности Джонсону было известно, что тот уже был фигурантом парламентского расследования, связанного с домогательствами. Джонсон признал, что назначение Пинчера было “серьезной ошибкой”.

В среду ушли в отставку еще пять человек, в том числе министры образования Уилл Квинс и Робин Уокер, министр финансов Джон Глен и помощники министров Лаура Тротт и Фелисити Бьюкан.

Критики Джонсона заявили, что стремительные отставки означают конец его правления в должности премьер-министра, а политические оппоненты — что возглавляемая им партия — коррумпирована. Однако Джонсон четко дал понять, что планирует остаться в должности, в частности, назначив Надхим Захави новым канцлером казначейства и Стива Барклая — министром здравоохранения.

Джонсон столкнулся с самым серьезным кризисом лидерства за все время пребывания в должности премьера. Он также должен дать показания Комитету по связям – группе депутатов, которые внимательно изучают политику и решение правительства.

Политический обозреватель ВВС Крис Мэйсон отмечает, что если отставки продолжатся, то Джонсону будет очень трудно оставаться на должности премьер-министра. В то же время желающих занять место главы правительства нет. Напротив, несколько министров публично поддержали Джонсона, в частности глава МИД Лиз Трасс.