Зеленский: Джонсон – это настоящий друг Украины, политика Британии не изменится

Июль, 07 в 16:17

Борис Джонсон – это настоящий друг Украины, а его отставка с должности премьер-министра не изменит политику Великобритании по отношению к нашей стране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства уверен, что политика Британии в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку Джонсона. Украина получила огромную военную поддержку от Британии для борьбы с полномасштабной российской агрессией, сказал Зеленский.

Джонсон ушел в отставку и оставляет должность главы Консервативной партии. Он заявил в обращении к британским гражданам, что процесс выбора нового премьер-министра нужно начать как можно скорее. Однако Джонсон не планирует немедленно покидать пост. Он останется на должности, пока не изберут нового главу правительства Британии.

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В своей речи об отставке Джонсон обратил внимание на роль Британии в поддержке Украины во время полномасштабной войны. По его словам, Великобритания будет бороться за свободу Украины столько, сколько потребуется.

– Позвольте мне сказать сейчас народу Украины. Я знаю, что мы будем в Великобритании продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу сколько угодно, — сказал он.

Президент Украины заявил, что с нетерпением ждет непосредственного разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о подробностях по его отставке.

Недавно стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Также он покидает пост лидера Консервативной партии.