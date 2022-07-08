Июль, 08 в 10:40

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что масштабная военная агрессия России против Украины приводит к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.

Об этом Боррель сказал на открытии совещания министров иностранных дел G20.

Он еще раз заметил, что агрессия России является грубым нарушением международного права, и это не просто война, а международный конфликт чрезвычайной серьезности.

Сейчас смотрят

– Перед лицом такой агрессии никто не может оставаться нейтральным. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы нормально или терпимо, – сказал Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что никто не может жить безопасно в мире, где терпится незаконное применение силы.

Today’s @g20org Foreign Minister’s Meeting takes place in a particular grave context following Russia’s appalling war against Ukraine. In first session, I underlined that the multilateral system is under pressure like never before, at a time when we need it most. (1/3) pic.twitter.com/TMjEovsa8Z — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2022

Ранее Жозеп Боррель заявил, что санкционное давление на РФ вряд ли заставит Владимира Путина сейчас изменить агрессивные планы относительно Украины, однако санкции очень сильно запирают его в тиски.