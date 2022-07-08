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Факты / Мир / Мировые новости

Никто в мире не может чувствовать себя в безопасности из-за агрессии РФ — Боррель

Марта Бондаренко, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что масштабная военная агрессия России против Украины приводит к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.

Об этом Боррель сказал на открытии совещания министров иностранных дел G20.

Он еще раз заметил, что агрессия России является грубым нарушением международного права, и это не просто война, а международный конфликт чрезвычайной серьезности.

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– Перед лицом такой агрессии никто не может оставаться нейтральным. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы нормально или терпимо, – сказал Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что никто не может жить безопасно в мире, где терпится незаконное применение силы.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что санкционное давление на РФ вряд ли заставит Владимира Путина сейчас изменить агрессивные планы относительно Украины, однако санкции очень сильно запирают его в тиски.

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