Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что масштабная военная агрессия России против Украины приводит к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.

Об этом Боррель сказал на открытии совещания министров иностранных дел G20.

Он еще раз заметил, что агрессия России является грубым нарушением международного права, и это не просто война, а международный конфликт чрезвычайной серьезности.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что никто не может жить безопасно в мире, где терпится незаконное применение силы.

Today’s @g20org Foreign Minister’s Meeting takes place in a particular grave context following Russia’s appalling war against Ukraine.

In first session, I underlined that the multilateral system is under pressure like never before, at a time when we need it most. (1/3) pic.twitter.com/TMjEovsa8Z

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2022