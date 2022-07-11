ВСУ положат конец аппетитам Путина: Кулеба о попытках Кремля навязать украинцам гражданство РФ

Июль, 11 в 20:46

Украинцам не нужно российское гражданство, а попытки РФ насильно навязать его заранее обречены на провал. Указ главы Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для граждан Украины лишь свидетельствует о захватнических аппетитах Владимира Путина.

В этом уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Вооруженные силы Украины пресекут эти “аппетиты” при надлежащей поддержке союзников.

– Сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России, — подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба считает, что промедление будет только способствовать дальнейшим военным преступлениям российской армии в Украине, разрушению мира и безопасности в других странах мира.